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Filistin Pasajı'nın Tatvan Belediyesine devri için protokol imzalandı

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Filistin Pasajı’nın yeri yapılan protokolle yeniden Tatvan Belediyesine devredildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Filistin Pasajı'nın yeri yapılan protokolle yeniden Tatvan Belediyesine devredildi.



Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy'un 2014 seçim vaatleri arasında yer alan “Filistin Pasajı sorunu” yapılan girişimler sonucunda çözüme kavuşturuldu. Başkan Aksoy'un girişimleri ile seçim vaadi yerine getirilmiş oldu. Söz konusu yerin belediyeye devri için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) ile devir protokolü imzalandı. İmzalanan protokol neticesinde uzun yıllardır Filistin Pasajı'nda kiracı konumundaki esnaflar artık kendi işyerlerine kavuşma imkanı bulmuş olacak.



Başkan Aksoy, imzalanan protokolün Filistin Pasajı esnaflarına hayırlı olmasını diledi. Söz verdikleri bir seçim vaadini daha gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Aksoy, “Filistin Pasajı ile ilgili yer sorununun çözümü, 2014 yılı seçim vaatlerimiz arasında yer alıyordu. Göreve geldiğimiz ilk günden beri söz vermiş olduğumuz diğer vaatlerimiz ile birlikte çözümüne yoğun mesai harcadığımız konulardan biri oldu. Nitekim yoğun girişimlerimiz olumlu sonuç verdi. Bu noktada Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) ile imzalamış olduğumuz protokol ile söz konusu yerin yeniden belediyemize devri sağlandı. İnşallah yine belediyemizin girişimleri ile yıllardır Filistin Pasajı'nda kiracı konumunda olan esnaflarımız artık kendi işyerlerine kavuşma imkanı bulmuş olacak. Bu vesile ile imzalamış olduğumuz protokolün gerek ilçemize ve gerekse Filistin Pasajı esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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