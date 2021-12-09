Fotoğraf sanatçıları Bitlis'in tanıtımı için bir araya geldi

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te fotoğraf sanatçıları, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkanı Bilal Adabağ tarafından düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Bitlis ve ilçelerinin tanıtımı, gelişimi ve ekonomik olarak kalkınmasına katkı sunulması amacıyla TATSO tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor. Önceki gün “Sürdürülebilir Sosyo-Eko Kalkınma Stratejisi Eylem Planı” kapsamında düzenlenen istişare toplantısında kamu kurum amirleri ve sektör temsilcileri ile bir araya gelen TATSO Başkanı Bilal Adabağ, bu kez ise "Sürdürülebilir kalkınmada turizmin önemi" konulu istişare toplantısı kapsamında Bitlis ve ilçelerindeki fotoğraf sanatçıları ile bir araya geldi.

TATSO Başkanı Bilal Adabağ başkanlığında TATSO toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya bazı turizm acente temsilcileri de katılım sağlayarak, önerileri ile katkı sundu. Düzenlenen toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren TATSO Başkanı Bilal Adabağ, Strateji Planlama Uzmanı Gülay Karaoğlu işbirliği ile çalışmalarına başlanan "Eylem Planı” ve hedeflenen sonuçları hakkında bilgiler paylaştı. Çektikleri fotoğraflarla Bitlis ve ilçelerinin tanıtımına katkı sunan fotoğraf sanatçılarına katkılarından dolayı teşekkür eden TATSO Başkanı Bilal Adabağ, işbirliği ile yürütülecek çalışmalarla tanıtımın en üst seviyeye çıkarılmasını amaçladıklarını ifade etti.

Strateji Planlama Uzmanı Gülay Karaoğlu ise çalışmanın detayları ile ilgili bilgi vererek, Bitlis ve ilçelerinin güzellikleri noktasında bilgi alışverişinde bulundu.

Sürecin istişare edildiği toplantı kapsamında fotoğraf sanatçıları ise süreçle ilgili görüşlerini ve tanıtım ile ilgili fikir önerilerini dile getirirken, turizm acente temsilcileri de, sürece katkı sunma adına önerilerde bulundu.