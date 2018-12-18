Fotoğrafçılardan Ahlat'ın tarihi mekanlarına yoğun ilgi

Doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi eserler bakımından açık hava müzesi konumunda olan Bitlis'in Ahlat ilçesi, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı haline geldi.

Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Ahlat'taki tarihi mekanlar, ziyaretçi akınına uğruyor. Özellikle bölge illerindeki fotoğraf sanatçılarının uğrak mekanı haline gelen Ahlat'taki tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı, kümbetler, hamamlar ve mağara evler, en çok tercih edilen yerlerin başında geliyor. Hafta sonları yüzlerce fotoğrafçıyı ağırlayan Ahlat'ta çekilen fotoğraflar, özellikle sosyal medya üzerinden paylaşılarak ilçenin tanıtımına da katkı sunuyor.

“Herkesin gelip buraları görmesini tavsiye ediyoruz”

Diyarbakır'da faaliyet gösteren Diyarbakır Fotoğraf Derneği (Fotono21) ve Van'ın Erciş ilçesinde faaliyet gösteren Evrensel Fotoğrafçılar Derneği üyesi fotoğrafçılar, Ahlat'ı ziyaret edip arşivlerine eşsiz güzellikte fotoğraflar ekledi. Ahlat'a ilk kez geldiklerini ve gördükleri tarihi mekanlar karşısında büyülendiklerini anlatan Diyarbakır Fotoğraf Derneği (Fotono21) Başkan Yardımcısı Hasan Akçay, “Diyarbakır ve çevresindeki tarihi ve doğal güzellikleri fotoğraflamak için başladığımız gezimizin ilk durağı olarak bugün Ahlat'ta geldik. Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığını gezdik ve fotoğrafladık. Şimdide tarihi kent Ahlat'ın eski tarihi yerleşim yerindeyiz. Burada da arkadaşlar fotoğraf çekimlerini yapıyorlar. Hakikaten buralar görülmesi gereken yerler. Komşu il olarak buraların tanıtımı için de elimizden geleni yapacağız. Buraların kesinlikle herkesin gelip görmesini tavsiye ediyoruz” dedi.

“Fotoğraf için güzel mekanlar var”

Diyarbakır Fotoğraf Derneği (Fotono21) üyesi Helin Paçal ise, Ahlat'tan çok güzel fotoğraflar çektiğini belirterek, “Diyarbakır Fotoğraf Derneği (Fotono21) olarak çeşitli mekanlara geziler düzenliyorduk. Komşu illerimizi görmek için de geziler düzenliyoruz. Bu haftaki gezimizi de Ahlat'a düzenledik. Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığını ve diğer tarihi mekanları fotoğraflamaya geldik. Burada özellikle fotoğraf için güzel mekanlar var ve arşivimiz için iyi fotoğraflar çektiğimizi düşünüyoruz. Ayrıca Ahlat Fotoğrafçılar Derneğine de bize rehberlik ettikleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Van'ın Erciş ilçesinde faaliyet gösteren Evrensel Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Ali Dağer de, Ahlat'ın çok kadim ve tarihi özellikleriyle ayrı bir kent olduğunu ifade ederek, zaman zaman Ahlat'ta bulunan fotoğraf dostlarının eşliğinde Ahlat'ı fotoğrafladıklarını söyledi.

Diyarbakır ve Van'ın Erciş ilçesinden Ahlat'ı ve tarihi mekanlarını fotoğraflamaya gelen fotoğrafçılara, Bitlis Fotoğrafçılar Derneği (BİFOD) ve Ahlat Fotoğrafçılar Derneği (AHFOD) üyesi fotoğrafçılar eşlik etti.