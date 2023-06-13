Fren yerine gaza basınca oturanların arasına daldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde park edeceği sırada fren yerine yanlışlıkla gaz pedalına basan sürücü, bir iş yerinin önünde oturanların arasına daldı. Yaşanan kaza ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Hizan ilçe merkezindeki bir iş yerinin önünde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir sürücü, kamyonetini park edeceği sırada fren yerine yanlışlıkla gaz pedalına bastı. Bir anda hız alan kamyonet, o an orada oturan vatandaşların arasına daldı. Olayda maddi hasar ve yaralanan olmazken, yaşananlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.