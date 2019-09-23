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Gazetecilerden Kaymakam Erat'a ziyaret

Bitlis’in Ahlat ilçesinde görev yapan gazeteciler, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde görev yapan gazeteciler, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat'a ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.


Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ahlat Kaymakamı olarak atanarak göreve başlayan Erkan İsa Erat'a ‘hayırlı olsun' ziyaretleri devam ediyor. İlçede görev yapan yerel gazete temsilcileri ile ulusal basın temsilcileri de Ahlat Kaymakamı Erat'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Kaymakam Erat, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek gazetecilerle sohbet etti. Erat, ilçede yapılacak çalışmalarda basınında desteğini yanlarında görmek istediklerini ifade ederek, hep beraber güzel çalışmalara imza atacaklarını söyledi.


Gazeteciler ise, Kaymakam Erat'a sıcak karşılaması ve ağırlamasından dolayı teşekkür ederek, Ahlat için yapacakları her türlü çalışmada yanlarında olacaklarını ifade ettiler.

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