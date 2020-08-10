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Gazetecilerden Kaymakam Erdemir'e ziyaret

Bitlis’in Tatvan ilçesinde görev yapan basın mensupları, Kaymakam Tekin Erdemir’e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde görev yapan basın mensupları, Kaymakam Tekin Erdemir'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.


Basın heyetini makamında kabul eden Kaymakam Tekin Erdemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret vesilesiyle hem basın mensuplarıyla tanışan hem de kaymakamlık koordinesinde ilçe yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Kaymakam Erdemir, kurumlarla uyum içerisinde ilçede güzel çalışmalara imza atacaklarına inandığını ifade etti.


Kaymakam Erdemir, ziyaretten ötürü teşekkürlerini iletirken, basın mensupları ise “başarı” ve “hayırlı olsun” dileklerini iletti.

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