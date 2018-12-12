Gazetecilerden Vali Çağatay ve Başsavcı Dilsiz'e ziyaret

Bitlis'te yayın yapan yerel gazete temsilcileri, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı ve Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz'i makamlarında ziyaret ettiler.

Doğru Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Özcan Çiriş, Dideban Gazetesi Sahibi Nejdet Olcay, Beş Minare Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Serkan Olcay, Şark Gazetesi Muhabiri Volkan Susem ve Yeni Bitlis Gazetesi Yazı İşler Müdürü Vahit Olcay'ın birlikte ziyaret ettiği Vali Çağatay ve Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, ildeki son gelişmelerle ilgili basın mensuplarından bilgi aldılar. Yerel basının yaşadığı sorunların anlatıldığı ziyarette, basının önemine değinen Vali Çağatay, özellikle yerel basının ayakta durması için valilik olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Çağatay, yerel basının kamu ile vatandaş arasındaki köprü görevini yerine getirdiğini belirterek, “Son zamanlarda sadece ilan gelirleri ile yaşamını sürdüren yerel basının zor şartlarda olduğunu biliyoruz. Kamu yöneticileri olarak şeffaflık ilkesini kullanmayı bizlerde ilke edinmişiz. Göreve yeni gelmem sebebi ile geçtiğimiz günlerde kurum amirleri ile yaptığım toplantıda yapılacak ihalelerde şeffaflık ilkesinin uygulanmasını özellikle istedim. Önümüzdeki süreçte bu böyle olacaktır. Öncelikli amacımız yerel gazeteleri değil, kamudaki şeffaflığı korumaktır” dedi.

Valilik ziyaretinin ardından Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz'i ziyaret eden basın temsilcileri, burada da yaşadıkları sıkıntıları ve adliye ile ilişkilerini güçlendirmek istediklerini dile getirdiler.

Dilsiz ise, yerel gazeteleri yakından takip ettiklerini, gazetelerin kamu ile vatandaş arasındaki köprü görevini en iyi şekilde yerine getirdiğini söyledi. Bundan sonra da adliye çatısı altında basın birimi oluşturacaklarını dile getiren Dilsiz, bu şekilde basınla diyalogların daha sıkı olacağını vurguladı.