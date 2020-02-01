Gece başlayan hasta kurtarma operasyonu sabah son erdi

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Çıtak Köyündeki şeker hastası 8 saatlik zorlu operasyonla kurtarıldı.

Dün akşam saat 10.00 civarında başlayan hasta kurtarma operasyonu yaklaşık 2 metre karla mücadele ile bugün sabah saatlerinde son buldu.

Güroymak ilçesine 48 kilometre uzaklıktaki Çıtak Köyünde ikamet eden Aysel Ertuğrul, şeker hastalığı sebebiyle fenalaşınca akrabaları tarafından durum 112'ye bildirildi.

Yer yer kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu köy yolunda tipi ve fırtınanın da etkili olması nedeniyle iş makinesi operatörü zaman zaman yolu karıştırınca İl Özel İdaresinde görevli personeli yürüyerek yolu bulmaya çalıştı.

Özel idaresi personeli Zakir Tarhan, “Kar ve fırtınaya rağmen Güroymak ilçesine bağlı Çıtak köyüne doğru gidiyoruz. 112 gelen ihbara göre acil bir hasta var. Kar ve tipi yüzünden yolumuzu kaybettik. Kepçe yolu iyi bulamıyor. Ben önden gidip keşif yapıyorum kepçe arkadan geliyor” dedi.

Bunun üzerine İl Özel İdaresine bağlı ekipler yolu açmak için yoğun çaba sarf ederek köye ulaştı. Ancak ambulans köye kadar gelemeyince iş makinesi tarafından hastanın da içinde bulunduğu köy minibüsü ambulansa kadar iş makinesi tarafından çekildi.

Yolda bekleyen ambulansa nakledilen hasta Güroymak Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Zakir Akhan, hastanın durumunun iyi olduğunu hastaneye teslim ettiklerini belirterek, “Hastamızı aldık hastaneye ulaştırdık 9 saattir yoldayız. Sağ salim getirip hastaneye bıraktık. Doktorlar müdahale ediyor. Nerdeyse iki metre karla mücadele ettik. Zorlu bir süreçti ama hastamızı alıp geldik” diye konuştu.