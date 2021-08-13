Genç Ensar Gönüllüleri Ahlat'ta kamp yaptı

Ensar Vakfı Genç Ensar gönüllüleri Bitlis'in Ahlat ilçesinde kamp yaparak tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Ahlat Gençlik Kampında 5 gün kalan Genç Ensar üyeleri, Bitlis'in tarihi ve turistik yerleri gezdi. Genç Ensar Genel Başkanı Mücahit Albayrak ve yönetiminin liderliğinde düzenlenen kampa Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinden, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Tunceli ve Adıyaman Genç Ensar il temsilciliklerinden katılım sağlandı. Kamp boyunca gençlere yönelik çeşitli seminerler, satranç müsabakası, futbol turnuvaları, kitap okuma etkinlikleri ve kamp ateşi başında müzik gibi birçok etkinlik gerçekleştirildi.