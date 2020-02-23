İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Genç hemşire evinde ölü bulundu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bir hemşire evinde ölü bulundu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir hemşire evinde ölü bulundu.


Alınan bilgilere göre, Tatvan Devlet Hastanesinde çalışan ve Aydınlar Mahallesi'nde ikameden eden hemşire Fatma Bıçak'tan (26) bir süre haber alamayan ev arkadaşı, genç kıza bakmak için odasına gitti. Genç kızı uyandırmaya çalışan arkadaşı, bir türlü uyandıramayınca panikle 112'yi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç hemşirenin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, genç kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tatvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk tetkiklere göre genç kızın epilepsi nöbetine bağlı olarak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenirken, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda ortaya çıkacağı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.