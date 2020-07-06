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Genel Müdür Eyigün'den Başkan Çoban'a ziyaret

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr.

Yalçın Eyigün, Bitlis'in Ahlat Belediyesini ziyaret etti.


Genel Müdür Eyigün ve beraberindeki heyeti makamında ağırlayan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Çoban, misafirlerine ilçenin genel tarihi hakkında bilgiler aktardıktan sonra Ahlat'ta yürütülen çalışmalar ve projelerle ilgili hazırlanan slayt izletti.


Ziyaret sonunda Başkan Çoban tarafından Genel Müdür Eyigün ve beraberindeki heyete Ahlat bastonu ile kitap hediye edildi.

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