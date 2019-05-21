Gezen Kardeşler, yılın şefleri seçildi

Yaptıkları farklı balık yemekleriyle ünlenen Ahlatlı Gezen kardeşler, Ankara'da faaliyet gösteren Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) tarafından yılın şefleri olarak seçildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinden gittikleri Ankara'da açtıkları balık restoranda yaptıkları birbirinden farklı ve güzel balık yemekleriyle ünlenen Mehmet ve Faruk Gezen kardeşler, kısa sürede dikkatleri üzerlerine çekti. Yaptıkları yemekleri sosyal medya hesaplarından da paylaşan Gezen kardeşlerin birbirinden farklı yemekleri yüz binlere ulaşıyor. Birçok ünlünün tercih ettiği Gezen kardeşler, başarılarına bir yenisini daha ekleyerek Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) tarafından organize edilen ‘Yılın Enleri' ödül töreninde Ankara'da yılın şefleri seçildi. Aldıkları ödül karşısında duygularını ifade eden Gezen kardeşlerden Mehmet Gezen, “Tek amacımız işimizi hakkıyla yapmak iken kendimizi buralarda görmek ve yılın şefi ödülüne layık görülmek bizleri gururlandırdı. Bu ödülü kardeşliğin ve birlikteliğin ödülü olarak görüyoruz. Aynı kararlılık ile çalışmaya devam edip Türkiye'de ve dünyada daha nice başarılara imza atacağımıza inanıyoruz” dedi.