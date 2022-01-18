Gezginler bu kez sokak hayvanları için yürüdüler

Bitlis'in Ahlat ilçesinde faaliyet gösteren gezi ve yürüyüş ekibi, karda kilometrelerce yürüyerek doğadaki yaban hayvanlarına yem bıraktı.

Ahlat Dağcılık ve Doğa Sevenler Derneği üyeleri, ilçeye bağlı Nazik köyünden başlayarak Dilburnu köyüne kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Doğaseverler, yüksek kesimlerde kara bata çıka, bazen de soğuk ve engebeli patikalarda yürüyerek çalılıkların dibine yem bırakmak için yoğun çaba harcadı. Ahlat Dağcılık ve Doğa Sevenler Derneği üyesi Zübeyr Ergezen, hem gezi ve yürüyüş hem sportif faaliyetlerle bölgede tanındıklarını hatırlatarak, bu soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını da unutmadıklarını söyledi. Ergezen, yapmış oldukları doğa yürüyüşünün ardından doğada yaşayan hayvanların düşünülmesi gerektiğine dikkat çektiklerini belirterek, “Biz buraya hayvanları beslemeye geldik. Evlerimizde bulunan bayat ekmek, sebze ve meyveleri de yanımızda getirdik. Hayvanların da bir canı var. Biz evlerimizde sıcak sıcak otururken onları unutmamamız gerekir. Dernek olarak bu tür faaliyetlerimiz ile hem spor yapacağız hem de doğada yaşayan canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için elimizden gelen desteği sunacağız" dedi.