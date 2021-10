Girişimci kadınlara ücretsiz danışmanlık desteği

Bitlis'in Tatvan ilçesinde ‘Bir Adım da Sen At' projesi kapsamında, çalışan, üreten, girişimci kadınlara yönelik herhangi bir ücret talep edilmeden danışmanlık hizmeti veriliyor.

Tatvan ilçesinde yörede yaşayan kadınların da iş hayatına girmelerini ve gelir sağlamalarını amaçlayan ‘Bir Adım da Sen At' projesi kapsamında projesini sunan kadınlardan herhangi bir danışmanlık ücreti alınmıyor.

Üreten girişimci kadınları desteklediklerini ve onlara ücretsiz danışmanlık hizmeti verdiklerini belirten İşletmeci/Proje Koordinatörü Tuğba Kaya; “Son zamanlarda kadınların çalışma hayatında daha aktif bir şekilde rol oynamaları, girişimcilik faaliyetlerinde bulunmaları gelişen ekonomi açısından çok büyük öneme sahiptir. Bu rekabet ortamında kadınlarımızın kaybolmadan nasıl ayakta durabileceğini gösterebilmek ve birbirimizle dayanışma içerisinde olarak biz de varız demek için çıktığımız bu yolda tüm kadınlarımızı ‘Bir Adımda Sen At' demeye davet etmek için bu yola girdik. Bu bağlamda kadınların ekonomik hayatta erkeklerin yanında daha sağlam bir şekilde yer almalarını sağlayabilecek projelere öncelik verilmesi onların ekonomik ve sosyal gelişmeye katkıda bulunabilecek önemli güç haline getirebilmek mümkündür. Göz ardı edilemeyecek kadar büyük bir öneme sahip olan kadınlarımızı daha ileriye taşıyabilmek için hedefimiz yükseklerdedir. Az malzeme ile dünyaları pişiren kadınlarımız tarlalarda, evlerde, kepçelerin başında, okulda hastanelerde, iş dünyasında her yerde varlar. Ve çalışmaya devam etmektedirler. Biz sadece bunu bir adım öne taşımak istiyoruz. Ben iş hayatımı bıraktığım zaman çalışma hayatını bırakmadım. Evde çalıştım, tarlada çalıştım. Ektim sattım, yaptım sattım, ürettim sattım. Bu bizim içimizde, fıtratımızda olan bir şey ve var. Biz çalıştığımız sürece varlığımızı koruyabiliyoruz. Ve her kadının da bunu başarabilmesini istiyoruz. Yazmış olduğum bir proje beni buraya kadar taşıdı ve hayatımı değiştirdi. Neden diğer kadınların da hayatını değiştirmesin. Bu yüzden proje yazmak isteyen her kadının gerek proje yazma konusunda olsun gerek devamlılık konusunda olsun her aşamada her türlü desteği sağlamaya hazırız. Ben kendi işimim başında varsam, ayakta durmaya çalışıyorsam her kadınında bunu yapabilmesi lazım. Biz insanlar ürettiğimiz sürece varlığımızı sürdürebiliyoruz. Hayatta kalabilmek için üretmek zorundayız. Gelişen bir ülke üretmeye bağlıdır. Bu sebepten dolayı da biz kadınlar çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sağlayabilmek için biz de varız demeli ve üreten kadınlar olmalıyız” diye konuştu.

Bütün kadınları adım atmaya davet ettiğini söyleyen Esra Marhan, “Üniversiteyi bitirdikten sonra aslında memur olma fikri tabi insanların birazcık gelecek kaygısıyla alakalı sağlam bir iş potansiyelini yürütmesi kafalardan çıkmayan bir soru işareti. Fakat ben her zaman kendi ticaretiyle uğraşan iş gücünü eline almış yönetici kimliğiyle devam etmek istedim. Memlekete geldiğim zaman bu projeyi hayata geçirmek için maddi bazı sıkıntılarım oldu. Ve bunu yapabilecek o motivasyonu, gücü kendimde bir türlü bulamıyordum. Daha sonrasında Tuğba hanımla tanıştım. Tabi onunla tanışmam hayatımda çok büyük bir dönüm noktasına ve temiz bir sayfa açmama sebep oldu. Bu projeyi ücretsiz yazabileceğimi söyleyince bu inancı bende tazeledi. Bu projeyi nasıl yapacağız, bu projeyi yapmak için ciddi bir olanak gerekiyor dedim. Daha sonra ‘Bir adımda sen at' projesiyle kadınların iş hayatına atılmasını ve bu proje dâhilinde hiçbir ücret talep etmediğini söyledi. Daha sonrasında projeyi hayata geçirmek için birlikte çalışmalarımızı sürdürdük. Sürdürdüğümüz çalışmaları, projelerin tanıtımı sonucunda benim projemde hayata geçti. Bir adımda sen at projesiyle bütün kadınlarımızı buraya bekliyoruz. Ben tanıttım ve başarıya imza atabileceğim yönetici kimliğimle adımımı attım. Bütün kadınlarımızı da adımlarını atmak için davet ediyorum” şeklinde konuştu.