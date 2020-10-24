Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu başladı

İklim özellikleri ve florası ile doğal zenginliğe sahip Bitlis yaylaları bu yıl da göçerlere ev sahipliği yaptı. Ancak mevsim şartları nedeniyle soğumaya başlayan havanın etkisiyle göçerler, Batman, Siirt, ve Diyarbakır gibi bölgelere göç etmeye başladı. Yaklaşık 5 ay önce Bitlis'e gelen ve Nemrut Dağındaki yaylalarda konaklayan göçerler, peynir ve süt ticaretlerini yaptıktan sonra sonbahar ayları ile birlikte köylerine dönmek üzere yola çıktılar. Sekiz aile ve 4 bin küçükbaş hayvanla yola çıkan göçerler, günde sadece beş kilometre kat edebilecekler. Uzun süre yaylada olan ve kendi yemeklerini yapan göçerler, yırtılan ayakkabılarını da kendileri dikiyor. Haftada bir kez köylüler tarafından ziyaret edilerek, ekmek ve yiyecekleri bırakılan göçerler, Telefonlarını da kendi imkanları ile yaptırdıkları güneş enerjisi paneli ile şarj ediyorlar.

Batman'ın Beşiri ilçesinden 7 çoban ve yaklaşık 4 bin hayvan ile birlikte yaylalara çıkan göçerler bölgenin iklim yapısının süt ve ürünlerine önemli katkı sağladığını, bu nedenle özellikle yaz aylarında Nemrut yaylalarını tercih ettiklerini söylediler. 15 yıldır bu bölgeye geldiklerini ifade eden çobanlardan Naci Genç, yaklaşık 5 ay önce geldiklerini, havaların soğumasıyla da köy yoluna doğru yola çıktıklarını söyledi. Genç, “Biz 5 ay önce yaklaşık 4 bin hayvanla Nemrut yaylalarına geldik. Burasının iklimi daha güzel. Süt ve peynir üretimimiz daha verimli. Burada elde ettiğimiz süt ve peyniri bu bölgede satıyoruz. Havalar soğuduğu için bizlerde yola çıkmaya başladık. Yaya olarak Batman'a doğru gideceğiz. Bu yolculuğumuz ortalama 1 ay sürecek. Köyümüze vardığımızda da yine hayvanlarımızla ilgileneceğiz” dedi.