Gölbaşı beldesinde temizlik çalışmaları

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı Belde Belediyesinde çalışan tüm personellerin katılımıyla temizlik çalışması başlatıldı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Mehmet Avunç, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin beldede çalışmalarına eşlik ederek temizlik yaptı. Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli tüm personeller, temizlik araçları ile birlikte temizlik mesaisine başladı. Belediye Başkanı Mehmet Avunç da personellerinin temizlik çalışmalarını denetledi. Personeller, ellerindeki fırça ve süpürgelerle kaldırımlarla yollara atılan çöpleri toplarken, su kanalları ve ana caddeler de temizlendi.

Özellikle korona virüs sürecinde bu tür temizlik çalışmalarına daha da ağırlık verdiklerini belirten Belediye Başkanı Avunç, “Tüm arkadaşlarımızla birlikte belde merkezine indik. Belde merkezimizdeki tüm caddeler ve sokaklarda bir temizlik çalışması yapıyoruz. Beldedeki vatandaşlarımızla görüşüyoruz. Yapılması gereken tüm alanlarda arkadaşlarımızla ve personellerimizle çalışıyoruz. Korona virüs süreci nedeniyle bu temizliğin ardından cadde ve sokaklarımızı aralıklarla temizleye devam edeceğiz” dedi.