Göletin set duvarı yıkıldı, hayvanlar telef oldu, araçlar kullanılamaz hale geldi

Bitlis merkeze bağlı Yolalan beldesinin Düzköy Mahallesi'nde bulunan sulama göletinin set duvarının yıkılması sonucu 4 hayvan telef oldu, 4 araç ise kullanılamaz hale geldi.

Dün gece saatlerinde mahallenin üst kısmında bulunan sulama göletinin set duvarının yıkılması sonucu meydana gelen taşkın sonucu üç büyükbaş ve bir küçükbaş hayvan telef olurken, yüzlerce dönüm tarım arazisi zarar gördü. Köyün içinden geçen dere yatağından suyun taşması sonucu bir evin altındaki garajda bulunan 3 traktör ile 20 metre sürüklendikten sonra evin duvarına çarparak duran minibüs kullanılamaz hale geldi.

Vatandaşlar, ahırlarındaki suları ve çamurları temizlerken, Yolalan Belde Belediyesi, AFAD ve jandarma ekipleri de mahallede hasar tespit çalışması yürüttü.

Mahalle sakinlerinden Hayrettin Korkmaz, gece saatlerinde mahallenin üst kısmında bulunan sulama göletinin set duvarının yıkılmasıyla bir felaket yaşadıklarını belirterek, “Araçlar ve hayvanlar su altında kaldı. Bununla beraber arazilerimiz de zarar gördü” dedi.

Mahalle sakini Sadettin Korkmaz ise arazilerinin zarar gördüğünü belirterek, mahalleden birkaç kişinin hayvanlarının ve araçlarının zarar gördüğünü söyledi.

Dere yatağından taşan sudan dolayı minibüsü yaklaşık 20 metre sürüklenen İsmail Çağlayan da, “Gece saatlerinde sel kalktı. Gelip baktığım zaman arabam zarar görmüştü. Hayvanlarım ise telef olmuştu” ifadelerini kullandı.

Traktör zarar gören Ramazan Aktay ise hasarlarının büyük olduğunu belirterek, traktörünün kullanılamaz hale geldiğini söyledi.