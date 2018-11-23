‘Gönül Elçileri'nden köy okulu ziyaret etti

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın eşi ve aynı zamanda Gönül Elçileri Tatvan Temsilcisi Arzu Özkan “Öğretmenler Günü” dolayısıyla köy okulunu ziyaret etti.

Tatvan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Akhan'ın eşlik ettiği Gönül Elçileri Tatvan Temsilcisi Arzu Özkan, ziyaret kapsamında ilçeye bağlı Alacabük İlkokulu'na ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret ettiği köy okulu öğretmenlerine “Öğretmenler Günü” vesilesiyle karanfil hediye eden Arzu Özkan, Öğretmenlerin Günü'nü kutladı. Daha sonra sınıfları dolaşarak öğrencileri ziyaret eden Özkan, öğrencilere de çikolata dağıttı.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Arzu Özkan, daha sonra öğretmenlerle kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda öğretmenlerin taleplerini dinleyen Özkan, talepler doğrultusunda okul ve öğrenci ihtiyaçlarını not aldı.

Memleketin her bir yerinin ayrı güzel olduğunu dile getiren Arzu Özkan, sevgi dolu çocukların yaşadığı köy okullarında öğretmenlik yapmanın çok keyifli olduğunu ifade etti. Alacabük İlkokulu Müdürü Hüsniye Tekin ise, sürpriz ziyaretten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, öğretmenler ve öğrenciler adına teşekkürlerini iletti.