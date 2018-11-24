‘Gönül Elçileri'nden öğretmenlere ziyaret

Gönül Elçileri Tatvan Temsilcisi Arzu Özkan "Öğretmenler Günü" dolayısıyla, ilçedeki Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Engelliler Oyun ve Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan, ADEM ile Etüt Merkezindeki öğretmenlere karanfil dağıttı ve pasta ikram etti. Kütüphanedeki öğrencilerle bir araya gelen Özkan, daha sonra Engelliler Oyun ve Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Engelliler Oyun ve Eğitim Merkezindeki çocuklarla ilgilenen ve çikolata ikram eden Arzu Özkan, buradaki öğretmenlere de karanfil dağıtarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Daha sonra ilçede düzenlenen yemeğe katılan Arzu Özkan, ilçeye bağlı köylerde görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.