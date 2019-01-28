"Gönül Treni" Tatvan'a ulaştı

"Gönül Treni" projesi kapsamında Van'daki çocuklara yardım götürmek üzere Van Gölü Ekspresi ile dün Ankara'dan yola çıkan InterTurkey üyeleri, Bitlis'in Tatvan ilçesine ulaştı.

Van'daki çocuklara yardım ulaştırmak üzere Van Gölü Ekspresi'yle dün Ankara'dan yola çıkan gönüllü üyelerin oluşturduğu InterTurkey grubu, Tatvan ilçesine ulaştı. Ankara'dan Tatvan'a karayolu ile gelen gönüllüler, buradan feribotlarla Van Gölü'nde yaklaşık 4 saat sürecek olan yolculukla Van'a ulaşacak. İlki geçen yıl Kars'taki çocuklara yönelik düzenlenen "Gönül Treni" projesinin ikincisini bu yıl Van'a yönelik düzenleyen InterTurkey grubu, proje kapsamında çocuklara oyuncak, kıyafet, kitap ve kırtasiye malzemeleri dağıtacak.

InterTurkey grubu yöneticilerinden Rotinda Ezel, yaklaşık 7 yıl önce sosyal medya aracılığıyla kurulan InterTurkey grubunun bugüne kadar yüzlerce gönüllüye ulaştığını söyledi. "Gönül Treni" adını verdikleri projenin ilkini geçen yıl “Doğu Ekpresi” ile Kars'taki çocuklara yönelik düzenlediklerini belirten Ezel, ikincisini bu yıl Van'daki çocuklara yönelik düzenlediklerini ifade etti. InterTurkey olarak ihtiyaç sahipleri, köy okulundaki çocuklar ve kimsesiz çocuklar başta olmak üzere çeşitli yardım projeleri düzenlediklerini ifade eden Rotinda Ezel, “"Gönül Treni projemiz kapsamında sırt çantalarına oyuncak, kıyafet ve kitap yükleyen gönüllü arkadaşlarımızın bir kısmıyla birlikte dün Ankara'dan yola çıktık. Uzun, güzel ve oldukça anlamlı geçen bir yolculuğun ardından Van'a varmak üzere son durak olan Tatvan'a varmış bulunuyoruz. Ankara'dan Van Gölü Ekspresi'yle toplam 140 gönüllü arkadaşımız geldi. Bunun yanı sıra otostopla, otobüsle ve uçakla gelecek olan gönüllülerimizle birlikte Van'da 250 kişinin üstünde olmuş olacağız. Bu organizasyonumuzla ilgili gerek Facebook ve gerekse Twitter gibi sosyal paylaşım siteleri üzerinden #gönültreni2 hashtagımızla yapılan paylaşımlarla Twitter'da TT olduk. Bu manada gerçekten projeye yoğun bir ilgi olduğunu görüyoruz. Bu da bizleri çok mutlu ediyor. İnşallah bundan sonrası Van Gölü üzerinden feribot ile devam edecek bir yolculuğun ardından Van'a varmış olacağız. Yarın Van'da gerçekletileceğimiz programla da çocuklara hediyelerini ulaştırmış olacağız. Ben bu vesile ile projeye gönüllü olarak destek sunan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Grubun gönüllü üyelerinden Fulya Vurur ise, böyle anlamlı bir projeye dahil olduğu için çok mutlu olduğunu ifade etti. Grubun gönüllü üyelerinden Emin İhsan Şahin de, anlamlı bir yolcuğun heyecanını yaşadıklarını dile getirerek, Vanlı çocuklarla buluşmanın heyecanı içerisinde olduğunu anlattı.

Grubun yöneticilerinden İrem Şekeri, “İyi ki InterTurkey ve iyi ki buradayız diyorum. Böyle anlamlı bir organizasyon ve projede yer almak mutluluk ve heyecan verici. İnşallah her geçen gün bu tür sosyal içerikli projelerimiz artarak devam edecektir. Bu projeler sayesinde kurmuş olduğumuz gönül köprülerinin ileride çok güzel şeylere vesile olacağına inanıyor, emeği geçen tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Proje kapsamında Van'da 6 okulu ziyaret edecek olan grup üyeleri, 2 okulda da bakım ve onarım çalışması yapacak.