Gönüllü Aktivistlerden “Van Gölü İçin Kadınlar Yürüyor” projesi

Van Gölü Aktivistleri Derneği gönüllüleri, Van Gölü'nün daima temiz kalması ve bundan dolayı kamuoyu oluşturmak amacıyla “Van Gölü İçin Kadınlar Yürüyor” sloganıyla yeni bir projeye imza attı. Van Gölü Aktivistleri, 2022 yılı çalışmaları çerçevesinde Van Gölü'ne kadınların öncülüğünde farkındalık oluşturmaya devam edecekler.

Kadın girişimci ve iş kadını İrem Bayram'ın desteğiyle başlayacak olan projenin ilk etabı, kadınlar öncülüğünde gerçekleşecek. Gönüllü kadın aktivistler için yeni bir projeye imza attıklarını söyleyen Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Öğretim Görevlisi Erdoğan Özel, “Van Gölü aktivistleri olarak amacımız kamuoyunu oluşturmaktır. Bu çerçevede kadınlarımızın bizlere öncülük etmeleri için yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Onlar ile birlikte Van Gölü'nün güzellikleri daha çok ön planda olacaktır. Bizler de bu çerçevede onlar ile birlikte hareket edeceğiz. Kadın girişimci ve iş kadını İrem Bayram'ın desteğiyle projemiz başlayacak ve ilk olarak inci kefali balığının avlanma yasağı döneminde farkındalık etkinliklerinde kadınlar öncülük edecektir. Bundan sonra ki çalışmalarımızda ‘Van Gölü İçin Kadınlar Yürüyor' projesi hayata geçecek ve desteklerinden dolayı İrem Bayram ve aktivist kadınlarımıza teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.