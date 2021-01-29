İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Güroymak Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği

Bitlis’in Güroymak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanları için ilçe merkezi başta olmak üzere tüm mahallelerdeki parklara mama, yem ve su bıraktı.

Bitlis'in Güroymak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanları için ilçe merkezi başta olmak üzere tüm mahallelerdeki parklara mama, yem ve su bıraktı.


Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarıyla başta hayvan severler olmak üzere herkesimden takdir gören Güroymak Belediyesi, korona virüsten dolayı yeteri kadar beslenemeyen can dostlar için çalışmalarını hızlandırdı. Kedi ve köpek gibi sokak hayvanları için ilçe merkezi başta olmak üzere tüm mahallelerdeki belirli noktalara mama ile su bırakan zabıta ekipleri, kuşlar için de belirli alanlara yem bıraktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.