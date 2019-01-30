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Güroymak Devlet Hastanesi C statüsüne alındı

Bitlis’in Güroymak Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından D statüsünden C statüsüne yükseltildi.

Bitlis'in Güroymak Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından D statüsünden C statüsüne yükseltildi.


Açıklamalarda bulunan Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, hastane statüsünün yükseltildiğini ve 6 olan uzman doktor sayısının 14'e çıkarıldığını söyledi. Hastanede bulunmayan göz, kulak burun boğaz, ortopedi, fizik tedavi, üroloji ve radyoloji branşlarındaki uzman doktor bölümlerinin açılacağını kaydeden Ufuk Özen Alibeyoğlu, "Devlet hastanemize tahsis edilen yeni kadrolar ve girişimlerinden dolayı Güroymak halkı adına AK Parti Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar'a teşekkür ediyorum" dedi.

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