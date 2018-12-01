Güroymak ilçesinde ‘Asayiş' uygulaması

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 35 ekip ve 253 polisin katıldığı ‘Asayiş' uygulamasında 69 işyeri ve 165 araç kontrol edilirken, 883 şahıs ise sorgulandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizdeki huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve varsa suç delillerini ele geçirilmesi amacıyla uygulama gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Güroymak ilçemizde 19.00-24.00 saatleri arasında 253 personel ve 35 asayiş, terör, kom, narkotik, trafik ve özel harekât ekibimizin katımıyla yapılan aramalar neticesinde; 69 işyeri, 165 araç kontrol edilmiş, 883 şahıs sorgulanmış olup yapılan uygulama neticesinde; 1 aranan şahıs yakalanmış, 18 yoklama kaçağı tespit edilerek gerekli işlem yapılmış, 1 araca cezai işlem uygulanmış ve kahvehane olarak kullanılan 1 işyerinin ruhsatının olmadığı tespit edilmiş ve gerekli işlem tanzim edilmiştir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.