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Güroymak, kaybettiği barış elçisine ağlıyor

Bitlis’in Güroymak ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kanaat önderlerinden Şeyh Abdülkadir Çevik’in ölümü ilçeyi yasa boğdu.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kanaat önderlerinden Şeyh Abdülkadir Çevik'in ölümü ilçeyi yasa boğdu.


Erentepe Mahallesi'ndeki Muhammed Hafit Efendi Mescidi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden ve ‘barış elçisi' olarak bilinen 50 yaşındaki Şeyh Abdülkerim Çevik'in taziyesi devam ediyor. Çevik'in vefat haberini alan Güroymak esnafı, üzüntülerini dile getirmek için iş yerlerini kapatırken, bölgeden de taziye ve kabir ziyareti için birlerce insan Güroymak'a geliyor.


Çevik'in silahlı saldırı sonucu şehit edildiğini dile getiren Batmanlı Mehmet Adlir, “Kanaat önderimizin şehit edilmesi bütün İslam aleminin tepkisini çekmiştir. İslam aleminin başına böyle bir durum gelmemesi için Rabbimize dua ediyoruz. Batman ve çevre illerden şeyhimize gönül vermiş ve onu kalbiyle seven insanlarımızla kabrini ziyaret ettik. Bir insanın şuurunu kaybetmemesi gerekiyor. Peygamber Efendimiz hadisinde buyuruyor, ‘bir alim, peygamberlerin varisidir.' Bütün İslam aleminin başı sağ olsun” dedi.


Şeyh Abdulkerim Çevik'in birlik ve beraberliğin sağlanması için bütün imkanlarını kullanarak ilçe halkının sevgisini kazandığını belirten Havzullah Güneş ise “Bölgenin ileri gelen âlimlerinden birisiydi. Bu olay onu seven herkesi derinden sarstı. Üzüntümüz çok büyük. Allah onun mekanını cennet eylesin” ifadelerini kullandı.

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