Güroymak Spor Kulübü heyetinden Kaymakam Zeyrek'e ziyaret

Bitlis'in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek, Güroymak Spor Kulübü heyetini makamında kabul etti.

Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek; Kulüp Başkanı Mahmut Edip, Başkan Yardımcısı Kamuran Gençtürk ile teknik heyet ve oyuncularını kabul ederek bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Güroymak Spor Kulübü Başkanı Mahmut Edip ve tüm yönetim kurulu üyelerine başarılar dileyen Kaymakam Zeyrek, Güroymak Spor oyuncularına destek amaçlı yeni alınan kramponları teslim etti.

Başkan Edip ise katkılarından dolayı Kaymakam Zeyrek'e teşekkürlerini ileterek forma hediye etti.

Ziyaret hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.