Güroymak Tarım ve Orman Müdürlüğünün ekipman projesine destek çıktı

Bitlis'in Güroymak Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvancılığı geliştirmenin ön şartı olan kaba yem ihtiyacını karşılamak ve ilçede silajlık mısırı yaygınlaştırmak için Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunduğu ekipman projesi desteklenmeye hak kazandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, içeriğinde silaj paketleme makinesi, çift sıralı silaj hasat makinesi, pinomatik ekim mibzeri, taş toplama makinesi mevcut olduğu belirtilerek, “Hububat ekim için 21 sıralı hububat (buğday) ekim mibzeri de proje dahilindedir. Üreticilerimize şimdiden hayırlı olsun. Siz üretin biz desteklemeye devam edelim" denildi.