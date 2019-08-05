Güroymak'ın eski belediye başkanı vefat etti

Bitlis'in Güroymak Eski Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hüseyin Mutlu, yakalandığı hastalık nedeniyle bir hafta önce hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tüm tedavilere rağmen kurtarılamayarak vefat eden Mutlu'nun ölüm haberi, ilçeyi yasa boğdu. Hüseyin Mutlu, bugün Erentepe Mahallesi'ndeki Şeyh Abdurrahman Taği Hazretleri Mezarlığında toprağa verilecek.

Hüseyin Mutlu, 25 yıl boyunca Güroymak ilçesinde belediye başkanı olarak görev yapmıştı.