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Güroymaklı öğrencilere kitap desteği

Bitlis’in Güroymak ilçesinde kampa katılan 320 öğrenciye ücretsiz kitap dağıtımı yapıldı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde kampa katılan 320 öğrenciye ücretsiz kitap dağıtımı yapıldı.


Güroymak Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ‘liselere ve üniversiteye hazırlık kamp' programına katılan 320 öğrenciye 37 öğretmen tarafından eğitim veriliyor. İmam hatip liselerinde yatılı olarak kalan 200 öğrenciye üniversiteye hazırlık kursu, Fatih İlkokulunda ise 120 öğrenciye liselere hazırlık kursu verilmeye devam ediyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, Hazırlık Kamp projesi kapsamında 15 günlük tatil boyunca öğrencilerin servisini, yatma, yeme ve içmelerini karşıladıklarını ifade ederek, “Kampa katılan öğrencilerimizin hiç masrafları olmadan eğitimlerine devam ediyorlar. Öğrencilerimizin sınavlara daha başarılı bir şekilde hazırlanmaları için de kaynak kitaplarını dağıttık" dedi.


Öğrencilere nasihatte bulunan Alibeyoğlu, "Herkes tatil döneminde tatile çıkarken, buradaki fedakâr öğretmenleriniz sizleri düşünerek burada sizlere yardımcı olmaya çalışıyorlar. Devletin sizlere sağlamış olduğu imkânları güzel ve yerinde kullanmaya bakınız. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Fedakâr öğretmenlerinizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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