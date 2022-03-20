Güroymakspor Bitlis Özgüzeldere Spor'a 2-1 yenildi

Bölgesel Amatör Liginde (BAL) mücadele eden Güroymakspor, sahasında ağırladığını Bitlis Özgüzelderespor'a 2-1 yenildi.

Bitlis'i BAL Liginde temsil eden Güroymakspor ile Bitlis Özgüzelderespor karşı karşıya geldi. Güroymak Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, konuk takım Özgüzelderespor, maçı 2-1 kazandı. Aldığı galibiyetle liderliğini koruyan Özgüzelderespor puanını 43'e çıkarırken, Güroymakspor ise 10 puanla 9'uncu sırada kaldı.

Güroymakspor, önümüzdeki hafta kendi sahasında Van Yolspor ile Özgüzelderespor ise deplasmanda Vangölü Sportif Faaliyetlerspor ile karşı karşıya gelecek.