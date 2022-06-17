Güroymak'ta 2 bin 397 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Güroymak ilçesinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle okul öncesi, ilkokul, ortaokul, temel eğitim ve liselerde öğrenim gören 2 bin 397 öğrenci karne heyecanı yaşadı. 19 Mayıs İlkokulunda, velilerin de katıldığı karne dağıtım töreni düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının huzurlu bir şekilde tamamlandığını söyledi. Öğrencilere hitaben konuşan Budak, "Karneleri ne olursa olsun sevgili öğrencilerimizin yüzlerinden gülümseme, hayatlarından neşe ve mutluluk eksik olmasın. Değerli velilerimizden ricamız, notları düşükse yavrularını teselli etmeleri, başkaları ile asla kıyaslamamaları onları cesaretlendirmeleridir. Büyüdüklerinde anne ve babalarını kötü anılarla hatırlayıp üzülmesinler. Onların mutluluğu ve yüzlerindeki gülümseme karneden daha çok değerlidir. Tüm öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize şimdiden iyi tatiller dilerim” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Milli Eğitim Müdürü ve Milli Eğitim Şube müdürleri öğrencilerin karnelerini dağıttı.