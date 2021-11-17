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Güroymak'ta 22 bin meyve fidanı dağıtıldı

Bitlis’in Güroymak ilçesinde "Doğa Nefes Alsın" sloganı çerçevesinde 22 bin meyve fidanı dağıtıldı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde "Doğa Nefes Alsın" sloganı çerçevesinde 22 bin meyve fidanı dağıtıldı.


“Bitlis'te 1 milyon meyve fidanı toprakla buluşuyor' projesi kapsamında meyve fidanı dağıtımı gerçekleşti. Güroymak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İl Özel İdare şantiyesinde düzenlenen etkinlikte konuşan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu, projeyi yürüten Eren ailesi ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından Eren ailesi tarafından gönderilen 22 bin meyve fidanı vatandaşlara dağıtıldı.

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