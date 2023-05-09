Güroymak'ta 25 çiftçiye 13 bin 600 kilogram fasulye tohumu dağıtıldı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde kuru fasulye üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla 25 çiftçiye yüzde 75 hibeli kuru fasulye tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının 2019-2023 stratejik planı istikametinde yürüttüğü "Bitlis İli Dane Dane Fasulye Projesi" çerçevesinde yüzde 75 hibeli fasulye tohumunun toprakla buluşturulmak üzere dağıtımı yapıldı. Güroymak Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Reşit Kardaş'ın da katıldığı dağıtım programında, bin dekarlık alanda ekilmek üzere 13 bin 600 kilogram fasulye tohumu 25 çiftçiye teslim edildi.