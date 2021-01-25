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Güroymak'ta 43 hayvan havasızlıktan telef oldu

Bitlis’in Güroymak ilçesinde 38 küçükbaş ve 5 büyükbaş hayvan havasızlıktan telef oldu.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 38 küçükbaş ve 5 büyükbaş hayvan havasızlıktan telef oldu.


Güroymak ilçesine bağlı Saklı köyündeki bir ahırda Tacettin Aksay'a ait 38 küçükbaş ile 5 büyükbaş hayvan telef oldu. Yaşanan olay sonrası hayvan sahibi Aksay tarafından köye çağrılan veterinerin yapmış olduğu incelemede hayvanların yoğun kar yağışı sonucunda işletmenin havalandırma bacalarının tıkanması sebebiyle havasızlıktan telef oldukları belirlendi.


Hayvan sahibi Tacettin Aksay, “Maddi durumumun iyi olmaması sebebiyle sahibi olduğum hayvanlar için ahır yapamadım. Kendi imkanlarım ile yapmış olduğum çadır ahırda yoğun kar yağışı ve fırtınadan dolayı 5 büyükbaş ve 38 küçükbaş hayvanım telef oldu. Büyüklerimizden yardım bekliyorum” dedi.

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