Güroymak'ta 600 tonluk su deposunun açılışı yapıldı

Bitlis'in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu tarafından 600 tonluk su deposunun açılışı yapıldı.

Düzenlenen açılış programında konuşan Kaymakam Alibeyoğlu, Güroymak Belediyesi olarak yapmış oldukları çalışma ile 6 farklı noktadaki cazibeli suyu ilçeye getirmeyi başardıklarını söyledi. Yapılan çalışma sayesinde belediyeye gelen yüklü elektrik faturalarının önüne geçerek tasarruf sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Kaymakam Alibeyoğlu, açılışı yapılan su deposundan ilçeye bağlı 4 mahalleye günde 4 bin ton su verilmeye başlandığını dile getirdi.

Güroymak Belediyesi tarafından ilçeye getirilen cazibeli suyun depolanması için Barajyolu Mahallesi'nde yeni yaptırılan 600 ton kapasiteli su deposuna cazibeli su verildiğini kaydeden Kaymakam Alibeyoğlu, "İlçemizin su ihtiyacının yüzde 90'ı şimdiye kadar su kuyularından karşılanmaktaydı. Yeni yapılan çalışmadan sonra büyük bölümünü cazibeli suyla karşılamaya başladık. Kuyularımızdan ilçe merkezine verdiğimiz suyun, belediyemize aylık maliyeti 150 bin TL iken, şimdi aylık 60 bin TL tasarruf sağlanmış olduk" dedi.

Başkan Alibeyoğlu, ilçeye yeni yapmış oldukları su çalışmaları kapsamında 2 yılda 2,5 milyon TL harcadıklarını belirtti. 22 kilometrelik su hatlarını yenilediklerini söyleyen Alibeyoğlu, "Yeni su motorları alındı. Eski su motorlarımızın tamir ve onarımları yapıldı. Eskiyen şebeke su boruları yenilendi. Yeni su depolarını yaptık. Bir adet su kuyusunu açtık. 2 yıl boyunca yoğun bir şekilde çalışan su işleri ekibimize teşekkür ediyorum. Güzel hizmetlere imza attık. Açılışını yapmış olduğumuz su depomuzun ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.