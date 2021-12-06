Güroymak'ta "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi

Bitlis'in Güroymak Emniyet Müdürlüğü personellerine afet farkındalık eğitimi verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından ilan edilen “Afet Eğitim Yılı 2021" kapsamında Bitlis Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı tarafından, Güroymak Emniyet Müdürlüğü personellerine “Birey ve Aileler İçin Afet Farkındalık Eğitimi” verildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen eğitim programında, afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gereken planlamalar detaylı bir şekilde ele alınırken, afetlerden zarar almadan veya en az zararla kurtulabilmek için bu anlamda alınacak tedbirlerin önemine değinildi.