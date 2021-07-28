Güroymak'ta aşı bilgilendirme toplantısı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde muhtarlara yönelik aşı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek, Bitlis İl Sağlık Müdürü Koray Okur, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Barış Ulucanlı, İlçe Sağlık Müdürü Yunus Taşdemir ve Güroymak Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Toklu, Güroymak YİBO konferans salonunda köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda korona virüs salgınının tüm vatandaşlar için tehlike ve tehdit olarak devam etmesine rağmen vatandaşlarda maske ve mesafe tedbirlerini uygulama noktasında gevşeme görüldüğü, bununla birlikte aşılama oranlarının da ilçe genelinde çok düşük olması sebebiyle vaka sayılarında tekrar artışın başladığı belirtildi. Artan vaka sayılarının tekrar kapanma ve kısıtlama tedbirlerine neden olmaması için vatandaşların muhakkak aşı yaptırması gerekliliği muhtarlarla paylaşılarak, aşılamanın koruyuculuğunun önemi vurgulandı.

Kaymakam Zeyrek, tüm sağlık kuruluşları ve aşı merkezlerinde aşıların mevcut olduğunu, köylerin tamamına da sağlık ekiplerince aşı temin edildiğini belirterek, "Muhtarlarımız aracılığı ile vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz" dedi.