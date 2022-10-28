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Güroymak'ta çelenk sunma töreni

Bitlis’in Güroymak ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi.


Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen çelenk sunma töreninde, Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu tarafından Atatürk heykeline çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve öğrencilerin şiir okumasının ardından tören sona erdi.


Düzenlenen törene Kaymakam Cankaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Barış Ulucanlı, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

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