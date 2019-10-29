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Güroymak'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Bitlis’in Güroymak ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.


Hükümet konağı meydanında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kaymakam M. Furkan Sancaktutar'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle devam etti. Daha sonra YBO konferans salonunda gerçekleştirilen törende, öğrencilerin ve halkın bayramı kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesajın okunmasının ardından Kaymakam Sancaktutar tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı.


Öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ve şarkıların seslendirilmesinin ardından yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve tören geçişinin ardından program sona erdi.

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