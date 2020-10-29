İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Güroymak'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Bitlis’in Güroymak ilçesinde Cumhuriyetin kuruluşunun 97.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıldönümü coşku ile kutlandı.


Kaymakamlık bahçesinde yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu programa katılanları selamlayan Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından tören sona erdi.


Törene İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Barış Ulucanlı, İlçe Emniyet Amiri Vekili Mehmet Gölüklü, gaziler, şehit yakınları, kamu kurum ve kuruluş amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.