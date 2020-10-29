Güroymak'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıldönümü coşku ile kutlandı.

Kaymakamlık bahçesinde yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu programa katılanları selamlayan Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından tören sona erdi.

Törene İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Barış Ulucanlı, İlçe Emniyet Amiri Vekili Mehmet Gölüklü, gaziler, şehit yakınları, kamu kurum ve kuruluş amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.