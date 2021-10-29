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Güroymak'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Güroymak ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Güroymak ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.


Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu'nun makamında tebrikleri kabul etmenin ardından program, Güroymak YBO konferans salonunda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasıyla devam etti. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Cankaloğlu'nun yaptığı konuşmanın ardından; atletizm, kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edilmesiyle program sona erdi.

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