Güroymak'ta dere temizliği

Bitlis'in Güroymak Belediyesi tarafından ilçe merkezinden geçen derede temizlik çalışması yapıldı.

İlçe girişinden çıkışına kadar uzanan derenin işçi tutularak temizlendiğini belirten Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu, "Derenin ıslahı ile muhtemel sel ve su taşkınları önlenebilecek. İlçemizde büyük sorun teşkil eden derede yapılan ıslah çalışmalarımızda sona geldik. İlçe merkezinden başlanarak ilçe dışına kadar dere boyu kanal temizlenerek, atık su akışında rahatlık sağlanıp sel, su taşkını ve çevreye yayılan kötü kokunun önüne geçilmiş oldu” dedi.