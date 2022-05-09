Güroymak'ta dere yatağı temizliği

Bitlis'in Güroymak Belediyesi tarafından yapılan tüm uyarılara rağmen kirletilen dere yatağında temizlik çalışmaları devam ediyor.

Güroymak Belediyesi tarafından ilçe merkezinde bulunan derenin çöplerden temizlenmesi için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Konu ile ilgili belediyeden yapılan açıklamada, "Belediye olarak vatandaşlarımızdan, dere yataklarını kirletmemeleri ve atıkları söz konusu alanlara atmamaları konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Daha kaliteli hizmet verebilmek için tüm personelimizle gece gündüz çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın istek ve şikayetlerine anında cevap veriyoruz. Daha temiz bir Güroymak için çalışmalarımız aralıksız sürecek, yaşanılabilir bir Güroymak için en iyi temizlik kirletmemektir” denildi.