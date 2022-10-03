Güroymak'ta fasulye hasadı

Bitlis'in Güroymak Tarım ve Orman Müdürlüğünün ilkbahar döneminde dağıttığı fasulyenin hasadı yapıldı.

Konu ile ilgili Güroymak Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Gedikpınar köyündeki hasat ve harmanda bizzat çalışarak çiftçinin alın terine ortak olmaya çalıştıkları belirtilerek, "Üreticilerimiz yeter ki üretsinler, biz desteklemeye devam edeceğiz. İlçemizde bakanlığımızın 2019-2023 stratejik planı doğrultusunda yürüttüğü ‘Bitlis İli Dane Dane Fasulye' projesi çerçevesinde yüzde 75 hibeli doruk fasulye tohumlukları toprakla buluşturulmak üzere daha önce dağıtılmıştı. Üreten çiftçimizin eliyle bereketli bir üretim sezonu geçti. Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 21-25 lira arasında alacağı belirtilen fasulyeler elde kalmadan hasattan hemen sonra paraya dönüşerek çiftçinin emeğinin karşılığı verilmiş olacak. Bereketli topraklarımızı münavebeyi de uygulayarak çeşitlendirmeye devam edeceğiz" denildi.