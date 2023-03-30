İhlas Haber Ajansı

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Güroymak'ta gıda denetimi

Bitlis’in Güroymak Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetim ekipleri, ilçede bulunan marketlerde gıda denetimi yaptı.

Bitlis'in Güroymak Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetim ekipleri, ilçede bulunan marketlerde gıda denetimi yaptı.


Güroymak Tarım ve Orman Müdürü M. Reşit Kardaş, işletmelerde gıda denetimi yapılarak sağlıklı gıda tüketimi için işletmelere gerekli uyarıların yapıldığını belirtti. Kardaş, "Tüketiciler sağlıklı gıda İçin Alo 174'ü arasınlar. Tüketici sağlığını korunması ve gıda arzının korunması amacı ile denetleme gün boyu devam etti. Gıda denetim ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ürünlerin içerik ve etiket bilgileri, Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt numarasının olup olmadığı tavsiye edilen tüketim tarihleri uygun şartlarda muhafaza edilip edilmediği gibi gıda güvenliği ve insan sağlığına yönelik kriterlerin uygulanıp uygulanmadığı denetlendi. Yapılan denetlemelerde görülen bazı eksiklikler işletme sahiplerine iletildi" dedi.

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