Güroymak'ta ‘Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı' yapıldı

Bitlis'in Güroymak Kaymakamı Emre Zeyrek başkanlığında ‘Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı' yapıldı.

Korona virüs salgını konusunda bugüne kadar alınan tedbirler neticesinde ilçenin geldiği durum ile bundan sonra yapılması gereken çalışmalar ve alınması gereken tedbirler hakkında Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Zeyrek başkanlığında kaymakamlık makamında ‘Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı' yapıldı. Toplantıda, salgında ilçenin geldiği son durum ele alınarak, pandeminin kontrol altında tutulabilmesi adına İçişleri Bakanlığının da tavsiyeleri ile ‘7 Gün-7 Alan-7 Denetim' sloganı dahilinde özellikle umuma açık alanlarda, yolcu taşımacılığı yapan araçlarda, toplu işçi çalışan fabrika ve işletmelerde, cami ve mescitlerde, park-mesire alanlarında, düğün salonları ve kuaförler gibi temasın fazla olduğu iş yerlerinde maske, mesafe ve temizlik konularında denetimlerin arttırılması kararlaştırıldı.

Toplantıya; İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Barış Ulucanlı, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, İlçe Sağlık Müdürü Yunus Taşdemir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cemal Talay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak ve Güroymak Belediyesi temsilcisi Mehmet Başdaş katıldı.