Güroymak'ta Huzur Operasyonu

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 250 polisin katılımıyla “Huzur Operasyonu” gerçekleştirildi.

Bitlis İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'ın koordinesinde 250 polisin katılımıyla Güroymak ilçesinde “Huzur Operasyonu” gerçekleştirildi. Güroymak Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde bulunan tüm umuma acık yerler, tüm park ve bahçeler kontrol edilerek 3 ayrı yolun uygulama noktasında ilçeye giriş-çıkış yapan tüm araçlar denetlendiği belirtildi.