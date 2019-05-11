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Güroymak'ta kadınlar kitapla buluştu

Bitlis’in Güroymak ilçesi Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde başlatılan "Bir kitap bin hayat" isimli proje sayesinde kadınlar kitapla buluştu.

Bitlis'in Güroymak ilçesi Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde başlatılan "Bir kitap bin hayat" isimli proje sayesinde kadınlar kitapla buluştu.


Kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasına katkı sunulması amacıyla Güroymak Halk Eğitim merkezi Müdür Yardımcısı Nagihan Alibeyoğlu tarafından hayata geçirilen proje ile ADEM kurslarına gelen kadınlar, bir yandan açılan kurslarda meslek öğrenirken diğer yandan ise düzenli olarak kitap okuyor. ADEM'de her gün yarım saatini kitap okumaya ayıran kadınlar, bu sayede okuma alışkanlığı kazanmış oluyor. Kitap okuma konusunda bir birleriyle yarışan kadınlar okuma azimleriyle adeta göz dolduruyorlar.


Öte yandan, proje kapsamında belirlenen süre içerisinde en çok kitap okuyan kadınlar çeşitli hediyelerle ödüllendirecek. Kitap okuma etkinliğine ADEM'li kadınların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Nagihan Alibeyoğlu, bu proje sayesinde kitap okuyan kadınların okuma alışkanlığı kazandığını söyledi. Okunan kitaplar arasında kadınların ilgisini çekebilecek aile, çocuk gelişimi kitapları ile romanlar ve sosyal konuları içeren kitaplar bulunduğunu dile getiren Alibeyoğlu, daha öncesinde çok nadir kitap okuyan bir çok kadının proje sayesinde çok sayıda kitap okuyarak belli bir sayıya ulaştığını ifade etti.

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