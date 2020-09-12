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Güroymak'ta kamu malına zarar verdiler

Bitlis’in Güroymak Belediyesine ait Selahaddin Eyyubi Meydanındaki yapıtlara kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi.

Bitlis'in Güroymak Belediyesine ait Selahaddin Eyyubi Meydanındaki yapıtlara kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi.


Yapılan kamu yatırımları vatandaşların hizmetine sunulurken, yatırımlara kişi veya kişiler tarafından verilen zararlar pes dedirtti. Güroymak Belediyesi tarafından ilçe genelinde verilen hizmetler aralıksız sürerken, kamu malına verilen zararları görenlere bu kadarda olmaz dedirtiyor. Kamu malına zararın bu vatana ihanet olduğunu belirten vatandaşlar, “İnsanlığa ve vicdana sığmaz. Nice öksüz, yetimin haklarına girmektir. Az ya da çok milletin parasıdır, bu şekilde gasp edilemez. Bunu yapanların akıl sağlığı yerinde olmayan kişiler olmasını dileriz” dedi.


Güroymak belediyesi yetkilileri, vatandaşların hizmetine sunulan yapıtın kırılarak büyük zarar gördüğünü belirterek, “En kısa sürede eski haline getireceğiz. Kamu zararının vatandaşa hizmet ederken zaman ve kaynak kaybına neden oluyor” dedi.

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