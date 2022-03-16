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Güroymak'ta karla mücadele çalışması

Bitlis’in Güroymak Belediyesi, kar yağışının ardından tuzlama ve kar taşıma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bitlis'in Güroymak Belediyesi, kar yağışının ardından tuzlama ve kar taşıma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Güroymak Belediyesi, ilçe genelinde etkili olan kar yağışının ardından 5 kamyon, 2 loder ve 2 adet CSP iş makinesiyle çalışmalarını aralıksız yürütüyor. İlçede yayaların ve sürücülerin yollarda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması ve günlük yaşamın aksamaması adına karla mücadele ekipleri 24 saat görev yapıyor. Ana arterleri temizleyen ekipler, çalışmalarını ara sokaklarda ve mahallelerde sürdürüyor. Kamyonlar ile kar taşıma çalışmalarıyla yollar temizlenirken diğer yandan da buzlanmanın önlenmesi için ilçe genelinde tuzlama çalışmaları yapılıyor.


Ulaşımda yaşanabilecek sorunlara karşı cadde ve sokaklarda önlemler alan belediye ekipleri, yayalar için de meydanlarda ve kaldırımlarda biriken karları temizleyip tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

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